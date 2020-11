36 aanhoudingen in de strijd tegen mobiel banditisme

TER APEL, VEENDAM, NEDERLAND – Tijdens een internationale actie tegen rondtrekkende bendes die vermogensdelicten als diefstal en inbraak plegen (mobiel banditisme), heeft de politie in Nederland 36 verdachten aangehouden en 27 auto’s in beslag genomen.

Deze actie, TRIVIUM genaamd, is door de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid internationaal georganiseerd en naast Europol namen er in totaal 13 verschillende landen aan deel. De meeste landen hebben naast de real-time informatie uitwisseling zelf ook acties uitgevoerd in de strijdt tegen mobiel banditisme.

Aanhoudingen

Er zijn tijdens deze actie 36 verdachten aangehouden voor uiteenlopende feiten. Zo werd er in Veendam tijdens een controle in de auto van twee Georgiërs uit het AZC Ter Apel een geprepareerde tas en nieuw elektrisch gereedschap aangetroffen. Deze personen kwamen zowel in Nederland als in Duitsland voor ter zake verschillende winkeldiefstallen. De verdachten hadden geen logische verklaring over de herkomst van het gereedschap en gezien de geprepareerde tas, de antecedenten en het feit dat er geen logisch verhaal was over de herkomst van dit gereedschap, zijn de verdachten aangehouden op verdenking van heling dan wel winkeldiefstal. Een van de mannen verbleef inmiddels onrechtmatig in Nederland en zal 11 november uit Nederland worden verwijderd.

In Zuidoost Nederland werd een Belgische auto gecontroleerd. In dit voertuig werden inbrekerswerktuigen en goederen aangetroffen waarvan het vermoeden bestond dat deze van een inbraak afkomstig waren. Hierop werd de bestuurder uit België als verdachte aangehouden. Bij onderzoek bleken de goederen afkomstig van meerdere inbraken in Limburg. Bij de internationale bevraging bleek dat het voertuig gezocht werd door de Duitse autoriteiten in verband met meerdere inbraken in Duitsland.

In Noordwest Nederland werd een Spaans voertuig gecontroleerd. De status van de auto was onduidelijk. De specialisten op het gebied van buitenlandse kentekens en documenten boden ondersteuning bij deze controle. Hieruit bleek dat het om een gestolen voertuig ging. De verdachten, twee personen met een Nederlandse nationaliteit zijn hierop aangehouden. Uit de internationale bevraging bleek dat het voertuig zeer recent in Spanje was gestolen en dat de Nederlanders worden verdacht van meerdere voertuigdiefstallen in Spanje. Een geval van Europees mobiel banditisme met Nederlandse daders dus.

Op de A28 bij Wezep werden de twee Georgiërs uit het AZC Ter Apel in een auto met Frans kenteken aangehouden als verdachten van heling of diefstal. Zij hadden 27 spotjes en 9 schakelmaterialen voor een waarde van bijna 1000 euro bij zich waarvan ze de herkomst niet konden verklaren. Eén van hen verbleef al niet meer rechtmatig in Nederland en zal na de strafrechtelijke afhandeling van deze zaak worden verwijderd. De man was ook in andere landen onder verschillende aliassen bekend.

Overige bijzondere aanhoudingen

Een auto met een Brits kenteken werd gecontroleerd omdat volgens de politiesystemen deze auto mogelijk betrokken was bij kentekenfraude en tanken zonder betalen. Het bleek inderdaad een zogenaamd spookvoertuig te zijn; de auto stond nergens geregistreerd. De bestuurder kwam verder overeen met de verdachte op de beelden van het tanken zonder te betalen waarop contact is gezocht met een officier van justitie. Deze gaf opdracht de man aan te houden voor deze feiten. Bij de insluiting werd de verdachte met zijn vingerafdrukken langs de ID-zuil gehaald. Hieruit bleek dat de verdachte een valse naam had gebruikt en dat hij ook gezocht werd voor valsheid in geschrifte.

Bij de controle van een andere auto bleek dat de bestuurder zeer recentelijk was veroordeeld voor een gevangenisstraf van 6 jaar en dat hij hiervoor moest worden aangehouden.

Bij Schiphol werd een auto gecontroleerd waarin drie personen zaten die al vaker met de politie in aanraking zijn geweest in verband met het plegen van meerdere diefstallen. Bij de controle bleek dat de bestuurder ook nu nog gezocht werd voor winkeldiefstallen in Nederland. Hij is hiervoor aangehouden en ingesloten. De bestuurder had bovendien geen geldig rijbewijs en reed onder invloed van alcohol. Hierop is de auto ook in beslag genomen. Een vrouwelijke inzittende werd aangehouden omdat ze in Roemenië nog een gevangenisstraf van 7 jaar moet ondergaan.

Bij een controle van een Franse auto in het Limburgse Elsloo werden in een professioneel ingebouwde verborgen ruimte bijna zes kilo hasj aangetroffen. De twee Franse inzittenden van 18 en 27 jaar zijn aangehouden.

Belangrijke internationale informatie

Tijdens de interventies op de wegen en op het spoor kon er ook real-time informatie met verschillende landen en Europol uitgewisseld worden. Deze informatie is gebruikt bij de interventies maar ook om de dossiers tegen enkele aangehouden verdachten uit te breiden en het internationale karakter van deze dadergroepen aan te geven.

Enkele voorbeelden:

België meldde dat er een inbraak was geweest waarbij een Nederlands voertuig is weggereden. Dat kenteken is door het Operationeel Centrum van de Landelijke Eenheid op verzoek van de Belgische autoriteiten direct in de ANPR opgenomen. Het voertuig passeerde een ANPR-voertuig van de actie Trivium in de richting van Amsterdam. De auto is gecontroleerd en de personen die in het voertuig zaten waren vermoedelijk betrokken bij de inbraak in België. Op verzoek van de Belgische autoriteiten zijn deze twee Nederlandse mobiele bandieten aangehouden.

Buiten de Triviumactie om zijn drie Roemenen aangehouden voor de diefstal van katalysatoren. Met behulp van de real-time informatie uitwisseling van Trivium bleek één van de verdachten gesignaleerd te staan in Duitsland en Groot Brittannië voor diefstallen van buitenboordmotoren. Deze landen zijn geïnformeerd over de aanhouding in Nederland en geadviseerd een verzoek te doen de verdachte over te leveren na de strafzaak in Nederland.