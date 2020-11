Biblionet organiseert schrijfwedstrijd familieverhalen

GRONINGEN – Biblionet Groningen organiseert een schrijfwedstrijd rond het thema familieverhalen. Van de winnende verhalen wordt een echt luisterboek gemaakt.

We kennen allemaal de familieverhalen die op feesten en bijzondere dagen voorbij komen. Grappige, ontroerende of alledaagse anekdotes worden van generatie op generatie doorverteld. Maar er zijn ook verhalen waar niet over gesproken wordt of waar weinig over bekend is. Biblionet Groningen daagt jong en oud uit om in deze familieverhalen te duiken en ze op te schrijven. Van de winnende verhalen wordt een luisterboek gemaakt.

Kleine geschiedenis, grote verhalen

Met de schrijfwedstrijd haken de Groningse bibliotheken aan bij Nederland Leest, dat dit jaar het thema ‘Kleine geschiedenis, grote verhalen’ heeft. Gedurende de maand november kunnen boekenliefhebbers het gratis cadeauboek ‘Het zwijgen van Maria Zachea’ ophalen bij de bibliotheek. “Niet alleen boeiend om te lezen, maar ook goede inspiratie voor je eigen verhaal,” aldus Peter Doorn, programmamaker bij Biblionet Groningen. “Daarnaast organiseren we twee online workshops die mensen kunnen helpen bij het schrijven van hun eigen familieverhaal. Op 25 november is er (via Zoom) een workshop Autobiografisch schrijven en op 18 november duiken we in Delpher, waarmee je gedigitaliseerde teksten uit Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften kunt doorzoeken.” Aanmelden kan via www.biblionetgroningen.nl/schrijfwedstrijd.

Meedoen

Voel jij je geïnspireerd en wil je meedoen aan de wedstrijd? Mail dan voor 11 december 2020 jouw verhaal van maximaal 1500 woorden naar schrijfwedstrijd@biblionetgroningen.nl. Inleveren bij je eigen bibliotheek mag natuurlijk ook. Vermeld bij je inzending ook je naam, telefoonnummer en e-mail adres.

Ingezonden