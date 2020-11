Radiobingo superhoofdprijs van € 400,00 deze week naar Musselkanaal

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 8 november 09.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

WEER VEEL ZON

Een hogedrukgebied is boven Midden-Europa en Zweden, maar vanuit Frankrijk komt langzaam wat bewolking naar ons land. Wij hebben vandaag nog veel zon met soms een beetje hoge bewolking, pas vannacht komen er meer wolkenvelden. Het wordt door de zon ook een vrij zachte dag: de maximumtemperatuur is 12 graden, terwijl 10 graden in deze tijd normaal is. De wind is vandaag zwak tot matig -kracht 2 tot 3- uit het oosten tot zuidoosten.

Vannacht is er dus meer bewolking maar het blijft droog, morgen valt uit die wolkenvelden mogelijk een kleine bui. Verder is er morgen ook af en toe zon, en bij een zwakke zuidoostenwind wordt het ongeveer 15 graaden.

Dinsdag en woensdag is het ongeveer 13 graden. Er zijn dan weer meer zonnige perioden en woensdag is er kans op een bui. Vanaf donderdag is het iets wisselvalliger met soms wat regen, maar het blijft op langere termijn vrij zacht voor half november.