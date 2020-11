Burgemeester Jaap Velema feliciteert Diana Hazelhoff met het 25 jarig jubileum van haar kapsalon Good Looking

WEDDE – Op 14 November 2020 viert Diana Hazelhoff het 25 jarig jubileum van Kapsalon Good Looking. Burgemeester Jaap Velema kwam haar persoonlijk feliciteren.

Al op hele jonge leeftijd had Diana de grote wens om haar eigen kapsalon te hebben. Nadat ze alle opleidingen had gevolgd heeft ze op 20 jarige leeftijd op 14-11-1995 de deuren geopend van Haar- en Zonnestudio Good Looking aan de Hoofdweg 20 te Wedde. In 2019 is ze met haar kapsalon verhuisd naar de Lageweg 15 in Wedde.

Haar creatieve kant heeft er voor gezorgd dat ze eind 2014 spontaan is begonnen met het geven van een creatieve knutselavond. Naast het af en toe organiseren van creatieve workshops, het restylen en verkopen van hergebruikte decoraties, heeft ze in 2016 de kapsalon uitgebreid met een cadeauwinkel genaamd; Kadoidee Good Old Looks. Naast make-up, haardecoraties, sieraden en geuren voor hem en haar, is de winkel nu ook uitgebreid met leuke binnen en buiten decoraties. Met de liefde voor haar vak en het plezier dat ze er aan beleeft, raakt ze niet uitgeleerd en blijft ze van alle nieuwe haartrends op de hoogte.

In 2019 heeft ze de oorkonde van Cittaslow Westerwolde in ontvangst mogen nemen. Dit om samen met ondernemers uit verschillende branches uit onze omgeving te kunnen netwerken.

Diana hoopt nog jaren te mogen genieten van haar beroep, haar passie.

Foto’s: Mazzelmoaze