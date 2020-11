“Inwoners willen voor medische zorg naar Duitsland”

NOORD NEDERLAND, DUITSLAND – Driekwart van de inwoners van Noord-Nederland is bereid om geplande medische zorg in Duitsland te ontvangen. Ze gaan graag de grens over voor bijvoorbeeld een onderzoek, een (dag)behandeling of een ziekenhuisopname van enkele dagen. Inwoners zien de voordelen van grensoverschrijdende zorg als aanvulling op de zorg in Nederland, maar kiezen hier alleen voor als deze zorg door de verzekeraar wordt vergoed. Dat zijn de conclusies van het onderzoek dat Zorgbelang Drenthe en Zorgbelang Groningen dit jaar uitvoerden onder inwoners van de noordelijke provincies.

Inwoners van Nederland kunnen voor medische zorg naar Europese landen, zoals buurland Duitsland. Dit noemen we grensoverschrijdende zorg. Is deze zorg niet acuut, dan spreken we van geplande zorg. Patiënten kiezen er dan bewust voor om zorg in een ander land dan Nederland te ontvangen. Dit kan gaan om een kleine medische ingreep, een operatie of het maken van een (röntgen)foto of scan. Maar bijvoorbeeld ook om de behandeling van kanker, een zeldzame ziekte of een revalidatietraject.

Kortere wachttijd belangrijke reden voor grensoverschrijdende zorg

Zorgbelang Drenthe en Zorgbelang Groningen onderzochten de wensen, behoeften en ervaringen van inwoners van Noord-Nederland ten aanzien van grensoverschrijdende zorg in Duitsland. Uit dit onderzoek blijkt dat 74% van de inwoners bereid is om voor medische zorg de grens over te gaan. De meest genoemde redenen hiervoor zijn een kortere wachttijd in Duitsland, meer specialistische zorg in Duitsland, en dat gewenste medische zorg niet in Nederland wordt aangeboden.

Zorgverzekeraars: maak grensoverschrijdende zorg toegankelijker

Opvallend is dat 75% van de inwoners heeft aangegeven alleen te kiezen voor medische zorg in Duitsland, wanneer de zorg ook gedekt wordt door de eigen ziektekostenverzekeraar. De meest genoemde reden om juist niet naar Duitsland te gaan voor zorg, is de ervaren onzekerheid over de vergoeding van de kosten. “Patiënten moeten medische zorg in het buitenland met dezelfde vanzelfsprekendheid kunnen ontvangen als dat zij diezelfde zorg in Nederland kunnen ontvangen. Samen met zorgaanbieders in de grensregio roepen we daarom zorgverzekeraars op om grensoverschrijdende zorg toegankelijker te maken”, aldus de onderzoekers van Zorgbelang Drenthe en Groningen.

Common Care voor betere zorg in de grensregio

Het onderzoek is onderdeel van het project ‘Common Care’, een samenwerking op het gebied van grensoverschrijdende zorg in de noordelijke grensstreek van Nederland en Duitsland. Deze samenwerking moet ertoe leiden dat inwoners van dit grensgebied sneller en dichtbij huis de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben.

Samenwerkingspartners in het project zijn het UMCG, het Ommelander Ziekenhuis Groningen, de Treant Zorggroep, het Pius-Hospital in Oldenburg, het Klinikum Leer, het Reha-Zentrum in Bad Zwischenahn, Zorgbelang Drenthe, Zorgbelang Groningen en Duitse patiëntenverenigingen. Zorgbelang informeert in dit project de bewoners van de betrokken regio’s en zorgt dat zij op verschillende momenten en manieren actief kunnen meedenken en meepraten, zoals via dit onderzoek.

Common Care wordt in het kader van INTERREG uitgevoerd en financieel ondersteund door de EU, de provincies Drenthe en Groningen, en het Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung.

