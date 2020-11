Boeren bieden burgemeester Jaap Velema en wethouder Henk van der Goot presentjes en petitie aan (foto-update)

WEDDE, VEENDAM – Vanmorgen kregen burgemeester Jaap Velema en wethouder Henk van der Goot door enkele boeren presentjes en een petitie aangeboden. Ook bij het gemeentehuis van Veendam werden presentjes aangeboden.

Burgemeester Jaap Velema en wethouder Henk van der Goot kregen bij het gemeentehuis in Wedde vanmorgen een petitie en presentjes aangeboden. Dit door enkele boeren als dank voor het aannemen van de motie en meedenken met de boeren. Deze motie werd vorige week woensdag door CDA Westerwolde, samen met de VVD Westerwolde en Lijst Timmermans, ingediend en tijdens de financiële raadsvergadering met ruime meerderheid aangenomen.

Het college werd in deze motie verzocht zich maximaal in te spannen om te voorkomen, dat agrariërs en Mkb’ers buiten hun schuld om de dupe dreigen te worden van de gevolgen van het stikstofbeleid.

Woensdag 11 november wordt de Groninger aanpak stikstof (GRAS) vastgesteld door Provinciale Staten. Boeren missen hierin de oplossingen voor PAS-melders en andere knelgevallen die nu onterecht geen vergunning meer hebben. Tientallen boeren rijden vandaag per trekker naar verschillende gemeenten in Groningen om nogmaals aandacht te vragen voor de stikstofproblematiek.

“De boeren geven daarmee een noodsignaal af en strijden voor oplossingen voor de PAS-Melders en de vele knelgevallen”, zegt Wietse Duursma, namens de georganiseerde landbouw. ”Honderden agrarische bedrijven verkeren in onzekerheid of hun bedrijfsactiviteiten wel zijn toegestaan. Wij hebben snel behoefte aan de juiste vergunningen, niet in de komende jaren maar nu al. Zodat wij verder kunnen met de ontwikkeling, verduurzaming en innovatie van onze bedrijven. Dat is de enige route die leidt tot werkelijke verbetering van de natuur.”

Vogelvrij verklaard

Het grote probleem is dat 223 Groningse agrariërs, ten onrechte geen natuurbeschermingsvergunning meer hebben, de zogenoemde PAS-melders (Programma Aanpak Stikstof). De PAS-melders hoefden geen PAS-vergunning voor stikstofemissie aan te vragen. Voor hen volstond een melding van hun activiteiten. Daarnaast zijn er nog vele andere knelgevallen die nu nog niet eens in beeld zijn. Zij hebben om diverse redenen nooit een vergunning hoeven aanvragen. Allen hebben te goeder trouw gehandeld, maar worden nu door de mogelijke vaststelling van het beleidsstuk Groninger aanpak stikstof vogelvrij verklaard.

Langdurige gevolgen voor het platteland

De provincie, als verantwoordelijke voor het stikstofbeleid in Groningen, overlegt met het ministerie van LNV hoe het stikstofprobleem opgelost kan worden. Duursma: “Wij maken ons grote zorgen dat het door het aankomende landelijke en provinciale beleid nog jaren duurt voordat onze vergunningen gelegaliseerd zijn. De gevolgen voor het platteland zijn enorm; jaren geen ontwikkeling, innovatie en verduurzaming, met daarbij de schrijnende gevallen van bedrijven die juridisch of financieel klem komen te staan.”

Gemeenten benadrukken urgentie

Verschillende gemeenten hebben al moties aangenomen of zijn van plan dat te doen om aandacht te vragen voor de gevolgen van de stikstofplannen voor het platteland, haar ondernemers en de natuur. Duursma: “We zijn blij dat de gemeenten de urgentie inziet en hopen dat ook op provinciaal en landelijk niveau doordringt wat de schrijnende gevolgen zijn voor ons platteland.”

De Groningse landbouwpartijen zijn samen georganiseerd om zich te blijven inzetten voor oplossingen die werken voor boeren én bredere maatschappij: LTO Noord, GrAJK, TC Bedum, TC Niezijl, TC Westerwolde, FDF, NVP, POV, Groninger Particulier grondbezit, NAV, Agractie.

Groningen 1

Voordat de boeren naar Wedde vertrokken waren twee van hen te gast bij het programma De Dag Vanmorgen in de studio van RTV Westerwolde. Dit waren Gert Luijten, melkveehouder uit het Rhederveld en Luuk Volker. Hij werkt, samen met zijn ouders, op hun melkveebedrijf in Bad Nieuweschans. Gert is een van de leden van Trekkerclub Westerwolde en Farmers Defence Force. Luuk is bestuurslid van het GRAJK, het Groninger Agrarisch Jongeren Kontact.

Zij vertelden over het stikstofprobleem en hoe met name jonge (toekomstige) boeren hiermee worstelen. De in 2015 aangemelde PAS meldingen zijn ongeldig verklaard. Zonder deze vergunningen krijgen deze bedrijven geen leningen om te kunnen uitbreiden en/of hun bedrijf aan te passen om het stikstofprobleem op te lossen.

