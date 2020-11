Dierenbescherming neemt in Winschoten zeven honden in beslag

WINSCHOTEN – De dierenbescherming en de politie hebben vanochtend in een woning in de Engelstilstraat in Winschoten zeven honden aangetroffen die niet goed werden verzorgd. De honden stonden in ongeveer 20 cm ontlasting en afval. Ze werden bijna niet uitgelaten en ze veroorzaakten veel geluidsoverlast door het geblaf.

In het verleden is er eerder overlast gemeld. Dit stopte na optreden door de politie en een gesprek. Toen de overlast opnieuw ernstige vormen aannam en duidelijk werd hoe de leefsituatie van de dieren was, is meteen doorgepakt en samen met de dierenbescherming opgetreden.

De honden zijn in beslag genomen. Zij zagen er in eerste oogopslag niet slecht uit, maar worden natuurlijk nader onderzocht en van zorg voorzien. De eigenaar heeft een proces-verbaal gekregen. De honden zagen vandaag voor het eerst in lange tijd weer daglicht. (De foto laat zien hoe de honden hebben moeten leven).

Bron: Politie Oldambt