Papenburg

Gedurende het weekend is ingebroken bij een snackwagen die stond geparkeerd op de parkeerplaats bij de EDEKA aan de Kirchstraße in Papenburg. Voor zover bekend werd er niets gestolen, maar wel voor 250 euro schade aangericht.

Meppen

Gistermiddag is om half zes op de Apeldorner Kirchweg bij Meppen een ernstig ongeval gebeurd. Een 42 jarige bestuurder van een VW Crafter kreeg tijdens het rijden een hartinfarct. De auto belandde in de berm en botste daar tegen een boom. De man werd gereanimeerd door agenten van een surveillanceauto. Het is aan hen te danken dat het slachtoffer nog in leven is. Hij werd in zorgelijke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Vorige week donderdag is aan de Mühlenstraße in Meppen een langs de weg geparkeerde VW Golf aangereden. Het ongeval gebeurde tussen elf uur en kwart over elf ’s ochtends. De politie is op zoek naar de veroorzaker.

Haren

Gistermiddag is om kwart over één op de Langen Straße in Haren een fietser aangereden. Het slachtoffer werd over het hoofd gezien door de bestuurster van (vermoedelijk) een witte personenauto. Zij draaide vanaf de parkeerplaats bij de ALDI de weg op. De vrouw is doorgereden. De politie is op zoek naar getuigen van het ongeval.