Statenfractie CDA wil innoveren met leerwerkpaviljoenen

GRONINGEN – Morgen dient de Statenfractie van het CDA Groningen tijdens de algemene beschouwingen van de provincie Groningen een motie in om op drie gespreide locaties in de provincie een leerwerkpaviljoen te creëren. Dit moet als pilot dienen om in te spelen op ‘het nieuwe werken’ waarin de tendens is dat het ouderwets werken op kantoor minder noodzakelijk wordt.

Een leerwerkpaviljoen voorziet in toegankelijke flexplekken die voorzien van een snelle internetverbinding kunnen worden gebruikt als werk- en studeerplek in de omgeving. “Niet alle werkzaamheden kunnen altijd op afstand worden uitgevoerd. Dat is ook helemaal niet wenselijk. Maar deze toevoeging op de mogelijkheid om op afstand te werken is een veelbelovende innovatie. Wij willen hier in Groningen mee starten” aldus fractievoorzitter Robert de Wit.



Tijdens de coronacrisis hebben veel mensen thuis moeten werken. Met leerwerkpaviljoenen kunnen de nadelen van thuiswerken zoals vereenzaming en niet optimale werkomstandigheden in de vorm

van een instabiele internetverbinding of een luidruchtige omgeving worden bestreden. Tegelijkertijd kunnen de voordelen van werken op afstand zoals verminderde reisbewegingen en uitstoot ook in de toekomst behouden blijven. “Met deze paviljoenen brengen we mensen van verschillende generaties en uit verschillende sectoren bij elkaar. We zien het als een soort ouderwets dorpshuis, waarin je weliswaar niet samenwerkt, maar wel samen werkt” aldus De Wit.

Ingezonden