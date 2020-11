Stichting WNEF zet zich in voor slingerapen in Ecuador

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 9 november 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

KANS OP WAT REGEN

Soms is er vanochtend wat zon maar er is al veel bewolking. En de bewolking neemt nog toe: er kan vanmiddag en vanavond soms lichte regen of motregen vallen. De temperatuur klimt tot een graad of 13, de wind is zwak tot matig uit het zuidoosten tot zuiden -windkracht 2 tot 3-.

Vannacht is het meestens bewolkt met kans op nevel of mist, bij minimumtemperaturen rond 6 graden. Morgenochtend kan het ook mistig zijn, verder is er af en toe zon en het is morgen droog. De maximumtemperatuur komt op 12 graden, de wind is nog steeds zwak tot matig uit het zuidoosten.

Woensdag valt er plaatselijk lichte regen maar meestal is het ook dan droog. Vanaf donderdag is de regenkans groter en dan komt er een flinke zuidwestenwind te staan. Dan wordt het dus wisselvalliger en de maximumtemperatuur blijft dan schommelen rond 12 graden, dus koud wordt het voorlopig niet.