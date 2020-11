Wat beweegt Groningers?

GRONINGEN – De provincie Groningen wil het nieuwe Programma mobiliteit samen met Groningers ontwikkelen. Hiervoor gaan wij graag de komende maanden om de digitale tafel met inwoners, gemeenten, bedrijven en instellingen, belangenorganisaties, jongeren en andere betrokkenen. Want, hoe wij Groningers over tien of twintig jaar werken en leven, heeft invloed op hoe we ons bewegen.



Groningen is volop in beweging. Dat gaat verder dan letterlijk van A naar B reizen in Stad en Ommeland. Fleur Gräper-van Koolwijk: “Naast gesprekken met gemeenten, bedrijven en (vervoer)organisaties, willen we graag weten wat inwoners beweegt. Hoe kijken zij vooruit? Wordt digitaal werken de norm? Doen we zelf nog boodschappen? Reizen we juist minder omdat we, dankzij de digitale mogelijkheden, toch dichtbij elkaar blijven? Hebben we allemaal nog een eigen auto voor de deur? Ik nodig Groningers van harte uit om hierover mee te denken.”



Toekomstbeelden

Hoe ziet de provincie Groningen eruit over tien of twintig jaar? Hoe zorgen we bijvoorbeeld dat Groningers betaalbaar, veilig, makkelijk én gezond kunnen bewegen in Stad en Ommeland? Denk bijvoorbeeld aan toegankelijke zorg voor inwoners in het Ommeland waar de bushalte niet om de hoek ligt. Of aan hoe je in woonwijken omgaat met schaarse ruimte voor groen, spelen en parkeren als er ook laadpunten voor elektrische auto’s aankomen. Maar het gaat ook over zaken als werkgelegenheid, veilig naar school kunnen, slim omgaan met klimaatverandering en de energietransitie. Mobiliteit draagt hier direct aan bij. De komende maanden verzamelt de provincie ideeën en denkbeelden van Groningers. In 2021 krijgt het programma mobiliteit vorm en wordt het vastgesteld.



Denk mee

Inwoners kunnen meedenken via een online vragenlijst of door een van de onlinebijeenkomsten bij te wonen. Speciaal voor jongeren/studenten is de laatste avond gepland. De vragenlijst staat online van 11 november tot 4 december 2020 op gaaningroningen.nl.

Data online bijeenkomsten

Maandag 23 november, 19.00 tot 20.30 uur

Woensdag 25 november, 19.00 tot 20.30 uur

Donderdag 3 december, 19.00 tot 20.30 uur

Maandag 7 december, 19.00 tot 20.30 uur

Donderdag 10 december, 19.00 tot 20.30 uur (jongeren/studenten tot 27 jaar)

Meer informatie

Meer informatie over het Programma Mobiliteit Provincie Groningen staat op gaaningroningen.nl. Hier kunnen inwoners zich ook aanmelden voor de bijeenkomsten en de online enquête invullen.

