Buurtvereniging Rondom ’t Veloat organiseert Winterwandeling

NIEUWE PEKELA – Op zondag 29 november organiseert Buurtvereniging Rondom ’t Veloat voor jong en oud een Winterwandeling.

Er zijn twee afstanden: 5 en 8 km. De wandeling gaat over harde en onverharde paden, goed schoeisel is wel belangrijk!

Opgave vooraf is verplicht in verband met Covid-19. Dit om aan de maatregelen van de overheid en het RIVM te kunnen voldoen.

Opgave is mogelijk tot en met vrijdag 27 november a.s. via tveloat@home.nl of via onze website www.rondomtveloat.nl .

De start is tussen 14.00-14.30 uur bij ’t Veloathuus, Abr. Westersstraat A12 te Nieuwe Pekela. De organisatie is in handen van Buurtverenging Rondom ’t Veloat. U bent van harte welkom!

Ingezonden