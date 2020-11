Deel twee van ’Veerkracht in Coronatijd’ nu te zien

WESTERWOLDE – Hoe houden de supporters van Cittaslow het vol tijdens de coronacrisis? Dat ziet u in deel 2 van ’Veerkracht in Coronatijd’.

’Veerkracht in Coronatijd’ is een documentaire reeks van 4 delen over Cittaslowsupporters in Coronatijd. Jaco Troost en Agnes Spruit, zelf ook supporters, zijn de documentairemakers. Neem er even een Kovvie mit kouk bie, want de supporters laten ook mooie plekjes in Westerwolde zien en hebben een goed verhaal.

Westerwolde is een Cittaslowgemeente.

Kwaliteit van leven is een belangrijke kernwaarde. We zijn het met elkaar wel eens dat Westerwolde prachtig is. Wat koesteren we nog meer? Wat vinden de Cittaslowsupporters van Westerwolde. Ze vertellen hoe zij de coronacrisis ervaren.

Cittaslow supporters zijn ondernemers, instellingen of verenigingen in onze gemeente. We maken in de documentaires ook kort kennis met hun activiteiten. Alle afleveringen zijn ook te zien op www.cittaslowwesterwolde.nl



In aflevering 2

In aflevering 2 zien we Willem Friedrich, mede-organisator van de concerten in het kerkje in Oudeschans. Speciaal voor deze aflevering heeft Eran Wajsenblum uit Bellingwolde in het kerkje prachtige muziek gespeeld op zijn altblokfluit. Johan en Jacky Eitens en Eize Hoomoedt van de Hof van Sellingen kozen het natuurgebied bij Ter Borg als locatie voor het interview.

Op het beeldmateriaal van deze documentaire rusten de auteursrechten bij De Blauwe Toverlantaarn filmproducties. Voor het gebruik en verspreiding is uitdrukkelijk toestemming van De Blauwe Toverlantaarn vereist.

