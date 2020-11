Elf tips naar aanleiding van uitzending Opsporing Verzocht inzake oplichting via Marktplaats

GRONINGEN – Naar aanleiding van de uitzending van Opsporing Verzocht zijn tot dusver elf tips binnengekomen.

Gisteravond besteedde het programma opsporing Verzocht aandacht in de zaak oplichting via Marktplaats. De politie vertoonde beelden van een jongeman die in Groningen meerdere keren geld opnam dat door gedupeerden voor niet geleverde goederen was overgemaakt. Er kwamen elf tips binnen, waarbij ook namen werden genoemd.

Op Marktplaats werden goederen aangeboden zoals een stofzuiger, een Apple router, een controller en deurcamera. Na betaling werden de gekochte spullen niet afgeleverd en de slachtoffers kregen hun geld niet terug. De slachtoffers komen uit heel Nederland. De politie is destijds een onderzoek gestart en heeft camerabeelden veiliggesteld. Zo ook beelden van een jongeman die vorig voorjaar meerdere keren geld opnam in Groningen. Het is overigens niet bekend of dit ook de persoon is die de nepadvertenties plaatste. In dit onderzoek zijn al meerdere verdachten aangehouden.

Informatie

Heeft u informatie over deze persoon? Weet u wie hij is of heeft u andere informatie met betrekking tot deze oplichtingszaak? Neem dan contact op via 0900 – 8844 of deel uw informatie via onderstaand tipformulier.