Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 11 november 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

MISTIGE DAG

Vandaag blijft het mistig met in eerste instantie nog dichte mist. Mogelijk valt er uit de mistlaag ook wat lichte motregen. Vanmiddag komt er een fractie meer wind en dan kan de mist later vanmiddag en vanavond wat optrekken. Het wordt maximaal 12 graden, bij een zwakke wind uit het zuiden tot zuidoosten.

Vanavond en vannacht is er ook veel bewolking en nevelig, maar voor echte mist is dan teveel wind. Morgenochtend passeert een front met enige regen. En morgenmiddag komen daar nog enkele buien, maar ook opklaringen achteraan. De nevel waait en mist waait ook weg want er is morgen windkracht 4 tot 5, en bij vlagen windkracht 6.

Vrijdag is juist de ochtend droog en is er ’s middags kans op een paar buien. Het komend weekend is sowieso wisselvallig met perioden met regen, vrij veel wind, en middagtemperaturen rond 11 graden.