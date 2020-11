DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Lathen

Zondagavond om zeven uur verzuimde een automobilist bij een wegversmalling voorrang te verlenen aan een tegemoet komende medeweggebruiker. Deze moest uitwijken om een aanrijding te voorkomen. Hierbij raakte haar auto beschadigd. De veroorzaker is doorgereden.

Meppen, Haren, Haselünne

De politie heeft gisteren in Haren, Meppen en Haselünne fietscontroles uitgevoerd. Tussen één en zeven uur werden 243 fietsers gecontroleerd. In totaal werden 147 overtredingen geregistreerd. 69 fietsen hadden een defect licht, 60 fietsers reden aan de verkeerde kant van de weg, gebruikten de voorgeschreven fietspaden niet of reden op wegen waar het verboden voor fietsers is. In de andere gevallen werd de mobiele telefoon gebruikt tijdens het rijden of werd er via een koptelefoon naar luide muziek geluisterd.

Gisteravond zijn om zeven uur twee fietsers met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde op de kruising van de In der Marsch en de Binsenweg. Een 28 jarige vrouw raakte gewond. Of de andere fietser ook letsel heeft is niet bekend; hij is doorgereden.

Maandagochtend zijn op de L47, vlak bij de de kruising met de Rühler twee vrachtwagens met de spiegels tegen elkaar gebotst. De vrachtwagen, beladen met varkens, die uit de richting van Meppen kwam, reed vermoedelijk te ver naar links. De chauffeur reed door zonder zich om de veroorzaakte schade te bekommeren.

Fresenburg

Zondagochtend vond een hengelaar in de Eems, ter hoogte van de Düthe, een plastic zak met daarin een dode Golden Retriever pup. De politie zoekt de persoon die het dier in het water heeft gegooid. Getuigen worden verzocht de politie van Lathen te bellen.