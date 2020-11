Lokaal Betrokken verwelkomt burgemeester Sloots

STADSKANAAL – Het zal u niet ontgaan zijn. De gemeente Stadskanaal heeft een nieuwe burgemeester. Zijn naam: Klaas Sloots. Een jongetje dit keer.

Het was geen zware bevalling. Vertrouwenscommissie en gemeenteraad waren er gauw uit; unaniem. Waren er dan niet meer geschikte kandidaten zult u denken? Jawel die waren er maar, meneer Sloots stak er in positieve zin boven uit.

Onze nieuwe burgemeester komt niet terecht in een gespreid bedje: verre van. Onze gemeente kent namelijk de nodige problemen – of zullen we het ‘uitdagingen’ noemen – klinkt beter, positiever ook. Zo hebben we bijvoorbeeld te maken met structureel financiële tekorten. De gemeenteraad heeft onlangs een lijn getrokken; unaniem. Nog meer bezuinigen gaat ten koste van de leefbaarheid in onze gemeente. ‘Dat gaan we dus niet doen’ , zei de gemeenteraad. Wat wij willen is een eerlijke compensatie voor de taken die we van het Rijk opgelegd hebben gekregen. Dat is niet meer dan acceptabel toch? Echter tot nu toe wil minister Kasja Ollongren (D66) van geen wijken weten. Onze gemeente staat hierin trouwens niet alleen, veel gemeenten – zo niet alle – hebben hier mee te maken. Wij zijn alleen de eerste die openlijk de kont tegen de kribbe durft te gooien. En dus wordt er nu naar ons gekeken. Hoe gaat de Provincie (als toezichthouder) zich opstellen. Wat gaat het Rijk doen. Wat gaan andere gemeenten doen?

Nee, onze nieuwe burgemeester komt niet in een gespreid bedje: verre van. Maar zoals ik meneer Sloots durf in te schatten, zit hij daar ook helemaal niet op te wachten. Volgens mij houdt hij wel van een uitdaging. En wij met hem. Het zal zeker niet eenvoudig worden. Kop d’r veur.

Namens Lokaal Betrokken: Welkom Klaas Sloots