DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Woensdagmiddag is bij het gebouw van de duivenvereniging aan de Am Flugplatz in Haren ingebroken. Om kwart voor vier verschaften twee mannen zich met geweld toegang tot het pand. Zij werden echter door een voorbijganger overlopen en sloegen in een goudkleurige Citroën op de vlucht. Het is nog niet duidelijk of er iets is gestolen.

De ene dader was ongeveer 25 jaar en 1.90 m lang. Hij had kort licht krullend donker haar en droeg een lange donkere jas. Dader twee was van dezelfde leeftijd. Hij was iets kleiner en had zeer gestyled haar. De mannen spraken vermoedelijk Nederlands. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Haren.

Papenburg

Vorige week vrijdag is tussen 14.00 en 16.15 uur op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Am Vosseberg in Papenburg een rode VW Polo aangereden. De auto raakte daarbij aan de achterste bumper beschadigd. De veroorzaker is doorgereden.

De politie is met name op zoek naar een vrouwelijke getuige. Zij en andere getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Papenburg.

De politie zoekt eveneens getuigen van een aanrijding die vorige week donderdag tussen 18.20 en 19.05 uur plaats vond aan de Birkenallee in Papenburg. Daar werd op de parkeerplaats van een praktijk voor fysiotherapie een blauwe Opel Astra aangereden. De schade wordt op 1.000 euro geschat.