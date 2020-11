Verdachte van straatroven in Groningen aangehouden

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 12 november 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

Het is vanochtend bewolkt en er zijn perioden met regen te verwachten. Daarbij staat een matige zuidenwind bij temperaturen van 9 a 10 graden. Dit front is vanmiddag gepasseerd maar er blijft dan vrij veel bewolking en er komen enkele buien achteraan. Vanavond is het wel droog met meer opklaringen. Het wordt ca. 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten.

Komende nacht is het vrij helder en dan daalt het naar 6 a 7 graden. Morgenochtend zijn er daarna mooie zonnige perioden en het is dan nog droog. Morgenmiddag is er veel bewolking met kans op enkele buien. Maximum ook morgen rond 12 graden, en een matige zuidenwind.

In het weekend is de zaterdag overwegend droog met af en toe zon, zondag is bewolkt en regenachtig met vrij veel wind. Middagtemperaturen in het weekend rond 13 graden. Na het weekend is het ook wisselvallig, en dan vooral op de maandag.