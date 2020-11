VoorleesExpress Westerwolde zoekt vrijwilligers in Ter Apel en omgeving!

TER APEL – De VoorleesExpress is hard op zoek naar vrijwilligers die door voorlezen en taalspelletjes kinderen willen helpen vooruit te komen met taal.

De VoorleesExpress

Dankzij de VoorleesExpress krijgen kinderen van 2 tot en met 8 jaar die moeite hebben met taal extra aandacht. In samenwerking met stichting VoorleesExpress koppelt Biblionet Groningen voorleesvrijwilligers aan gezinnen waarin taal lastig is, bijvoorbeeld omdat het gezin uit een ander land komt. Of omdat een kind door de Corona een achterstand heeft opgelopen.

Wat doe je als vrijwilliger van de VoorleesExpress

Vrijwilligers van de VoorleesExpress zetten zich in om taalachterstand en mogelijke laaggeletterdheid terug te dringen. Als vrijwilliger lees je wekelijks voor aan kinderen met een taalachterstand. Je komt twintig keer bij het gezin thuis, op een vast moment. Samen met het gezin ga je op zoek naar leuke manieren om de taalontwikkeling te stimuleren. Om nog meer gezinnen in Westerwolde te helpen, zoekt de Bibliotheek Westerwolde enthousiaste vrijwilligers om voor te lezen. Een kleine moeite met een enorm groot gebaar! Je kunt het verschil maken… Help jij mee om de taalontwikkeling van kinderen in Ter Apel en omgeving te stimuleren?

Aanpassingen i.v.m. Corona

In normale tijden gaat de vrijwilliger naar het kind thuis. In de eigen omgeving lekker bezig met lezen, spelen, soms zingen en praten. Met papa en/ of mama erbij. Als dit met de maatregelen rond Corona in acht genomen kan, heeft dit natuurlijk de voorkeur. Maar je kunt er ook voor kiezen eerst kennis te maken in de bibliotheek. De andere sessies kunnen via videobellen. Of je blijft elkaar ontmoeten in de bibliotheek.

Neem voor meer informatie een kijkje op de site van de VoorleesExpress, www.voorleesexpress.nl . Via deze site kan je ook aanmelden als vrijwilliger. https://voorleesexpress.nl/hoe-werkt-het/vrijwilligers/ Of neem contact op met Bibliotheek Westerwolde, voorleesexpresswesterwolde@biblionetgroningen.nl

