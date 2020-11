Drenthe biedt zich aan voor proefevenementen met meer publiek

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 13 november 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

LATER WAT REGEN

We beginnen vandaag droog met flinke opklaringen en wat hoge bewolking, en maar een zwakke tot matige zuidenwind. Maar vanmiddag en vanavond is het meestal bewolkt en later vanmiddag en vanavond kan er af en toe regen of motregen vallen. De wind wordt matig uit het zuiden (windkracht 3 tot 4), de maximumtemperatuur is vandaag 12 á 13 graden.

Vannacht is het droog maar bewolkt, morgenochtend zou plaatselijk een buitje kunnen vallen. Verder is het morgen droog maar het is bewolkt, met een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Maximum morgen 13 á 14 graden.

Zondag is een andere zaak want dan zijn er vooral in de middag en avond flinke perioden met regen. En veel wind: met vlagen tot 70 km/uur. Daarna zijn er maandag enkele buien maar dinsdag blijft het overwegend droog. Dus de komende dagen is er vooral later vandaag en zondag kans op regen, maximum zondag trouwens tot 15 graden.