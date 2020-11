Lichtjesroute Veendam ook op de buis en online te zien

VEENDAM – Tineke, Ramona en Ingrid gaan samen met Lions Veendam en Nedmag als hoofdsponsor de Lichtjesroute Veendam organiseren. Ze willen Veendam de hele maand december in het licht zetten. Veel inwoners hebben inmiddels toegezegd mee te doen.

Bent u aan huis gebonden en kunt u de Lichtjesroute Veendam niet zelf bekijken, dan komt de lichtjesroute bij u thuis. Vanaf week 50 zenden Stichting Kabelnet Veendam (SKV) en Parkstad Veendam twee keer per week op dinsdag en donderdag beelden uit vanuit een rijdende auto die de lichtjesroute rijdt. De filmmaker Willem van der Werf en razende reporter Roeland Roomhoorn gaan samen op pad. Her en der parkeren ze de auto en bellen ze aan bij deelnemers met de mooiste en creatiefste versieringen, en gaan ze opzoek naar bijzondere verhalen.

In eerste instantie was het doel van de organisatie de Veendammers letterlijk en figuurlijk in het licht zetten in deze donkere dagen. In een tijd dat niet veel mogelijk is leek een lichtjesroute al snel hét idee. Een deel van de Veendammers is niet mobiel, hierdoor hebben ze het extra zwaar en kunnen ze de route niet rijden. Uit deze gedachte ontstond het idee om de lichtjesroute bij deze mensen thuis te brengen.

Ook voor wie wel de route kan rijden of wie zijn huis siert met lampjes is het natuurlijk leuk om het programma te zien. De eerste aflevering is te zien op dinsdag 8 december om 19.00 uur via SKV op kanaal 996 en via de Facebookpagina en het Youtube kanaal van ParkstadVeendam.nl. Het programma zal elk uur worden herhaald.

De aanmeldingen om aan de lichtjesroute deel te nemen komen nog steeds binnen. Ook als je huis niet binnen de route valt kan je meedoen. Aanmelden kan tot 27 november door een e-mail te sturen naar lichtjesrouteveendam@hotmail.com. Iedereen die zich aanmeld heeft met zijn versiering maakt kans op leuke prijzen. De informatie hierover volgt binnenkort.

Klik HIER voor meer informatie.

Ingezonden