Verwaarloosde konijnen gedumpt bij dierenweide Musselkanaal

MUSSELKANAAL – Bij de dierenweide in Musselkanaal zijn deze woensdag drie zeer verwaarloosde konijnen gedumpt.



Dat het niet altijd alleen maar zonneschijn en regenbogen is in een dierenopvang begrijpt iedereen. En ondanks dat ze in de loop der jaren al heel wat voorbij hebben zien komen, blijven sommige gevallen (en de daarbij horende menselijke verantwoordelijkheden) zelfs de medewerkers van Dierentehuis ter Marse verbazen.



Zo ook dit drietal grote konijnen, gedumpt bij de dierenweide in Musselkanaal. Helaas is hun dump niet het begin geweest van een lijdensweg voor deze dieren. Bij controle door de dierenarts bleek namelijk al snel dat ze structureel verwaarloosd moeten zijn. Alle drie de dieren zijn broodmager en smerig.



Voor een van hen kwam de hulp helaas te laat. Een tumor aan een achterpoot was al dusdanig ver naar binnen gewoekerd dat het eigenlijk verbazingwekkend was dat hij nog leefde. Het kan niet anders dan dat hij ondraaglijke pijn moet hebben gehad. De andere twee zullen nu verder moeten zonder hun maatje.



De mensen van Dierentehuis ter Marse weten dat de kans klein is, maar herken je de dieren of heb je op 11-11 iets of iemand gezien rondom de dierenweide aan de Vincent van Goghlaan/Nijverheidslaan in Musselkanaal? Laat het hen (0599-614905) of de politie (0900-8844) weten.



Mocht de ‘vorige eigenaar’ toevallig meelezen, weet dat de dieren nu wel in goede handen zijn. Er wordt nu alles aangedaan om er voor te zorgen dat hun toekomst vanaf nu enkel zonneschijn en regenbogen zal kennen.

Ingezonden