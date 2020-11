Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 14 november 09.00 uur. Door John Havinga

VANMIDDAG OVERWEGEND BEWOLKT EN DROOG

In deze ochtend kunnen we nog wel wat lichte regen hebben maar vanmiddag wordt het droog. De bewolking zal daarbij weliswaar de overhand houden, maar toch wordt het vrij zacht met maximumtemperaturen rond 14 graden. De wind komt uit het zuiden en is matig, 3 à 4 Bft.

Vannacht is het zacht en soms sputtert het een beetje en liggen de minimumtemperaturen rond 11 graden. Wat ongeveer de ‘normale’ maximumtemperatuur in de periode. Het waait vannacht zwak tot matig uit het zuiden.

Morgen tappen we wat het weer betreft uit een ander vaatje want we krijgen vooral in de middag en avond flinke perioden met regen, met buiig karakter. En veel wind. De zuidwester wordt (vrij) krachtig, met vlagen tot circa 60 km/uur. Het blijft zacht met morgenmiddag een maximumtemperatuur van 16 graden.

Daarna komt er een verbetering tot stand. Maandag zijn er nog wel een aantal buien mogelijk, maar daarna zien we verbeteringen. Dinsdagmiddag en de hele woensdag (tot de avond) verlopen overwegend droog. Bovendien gaat de zon op woensdag redelijk goed schijnen. De maximumtemperaturen komen op een wat normaler niveau uit: het wordt circa 11-12 graden. Eind van de week komen we in nog wat koudere lucht terecht en dan wordt het 10 graden.