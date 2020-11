Eerste ronde huiskamerquiz activiteitencommissie v.v. Westerwolde

VLAGTWEDDE – Nu er andermaal vanwege algemeen bekend zijnde maatregelen geen “Kantinequiz” kan plaatsvinden, organiseert de activiteitencommissie van de v.v. Westerwolde vijf weken lang opnieuw een online “Huiskamerquiz”.

Op de zaterdagen 14, 21 en 28 november, 5 en 12 december worden er twaalf vragen binnen een bepaald onderwerp online gezet. Hierbij dus de eerste ronde van deze quiz. Deelnemers hebben vanaf nu een week lang de tijd hun antwoorden in te sturen. Iedereen kan in principe meedoen, wel of geen lid van de v.v. Westerwolde. Het insturen kan per app naar de voetbalvereniging of Harm Jan Pleiter of via de mail (hjpleiter@hetnet.nl). De uiterste inleverdatum voor deze eerste ronde is vrijdag 20 november (24.00 uur).



Aan het eind van de quiz is er voor diegene die de meeste punten heeft behaald een mooi levensmiddelenpakket beschikbaar. Ook is er iedere week een prijsje te verdienen door diegene die het best scoort, al dan niet na loting bepaald. Deelname kost uiteraard niets. De commissie hoopt dat veel mensen proberen de antwoorden op de verschillende vragen te vinden en dat deze natuurlijk ingestuurd worden. Het moge duidelijk zijn dat er bij het vinden van de antwoorden hulpbronnen mogen worden gebruikt. De Activiteitencommissie wenst iedereen veel succes met het vinden van de goede antwoorden.



We beginnen met een niet al te moeilijke opdracht. In deze eerste ronde gaat het om het herkennen van logo’s van internationale voetbalclubs. Nee, bijvoorbeeld Ajax, Feijenoord of Bayern München staan er niet bij. Dat zou dan weer te gemakkelijk zijn…… Maar van welke clubs zijn het wel de logo’s ?? Stuur je antwoorden uiterlijk vrijdag 20 november in. Zaterdag 21 november komt de tweede vraag online.



Antwoorden die eenmaal ingezonden zijn, kunnen niet meer worden gewijzigd.