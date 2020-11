Sinterklaas maakt wekelijkse uitzending vanuit Bibliotheek Stadskanaal

STADSKANAAL – Natuurlijk rijdt Sinterklaas dit jaar de gemeente Stadskanaal niet voorbij. Daarom heeft de Sint dit jaar een werkkamer in Bibliotheek Stadskanaal. Iedere zaterdag en zondag om 18.30 uur zendt RTV1 een uitzending uit vanuit deze geheime kamer.

Heb je een mooie tekening gemaakt of wil je je verlanglijstje aan Sinterklaas geven? Dat kan! Doe je tekeningen of lijstje in de speciale Sinterklaasbrievenbus in de Bibliotheek. Dit kan iedere woensdag tussen 14.00 uur en 16.00 uur of op zaterdag tussen 10.00 uur en 14.00 uur.

RTV1 zendt iedere zaterdag en zondag om 18.30 een speciale geheime uitzending uit vanuit de werkkamer van Sinterklaas. Hij bekijkt samen met zijn Pieten de mooiste tekeningen. Wie weet komt jouw tekening op televisie.

