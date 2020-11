Man gewond bij steekpartij Kolham

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 16 november 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

LICHT WISSELVALLIG

Na de regen van gisteravond is het vandaag weer wat beter met een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Maar het is nog onstabiel want door de dag heen is er kans op enkele buien, en dan vooral in de middagperiode. De wind is matig tot vrij krachtig -windkracht 3 tot 5-, uit het westen tot zuidwesten. De maximumtemperatuur is vanmiddag 11 á 12 graden.

Vannacht is het droog maar wel bewolkt; later vannacht en morgenochtend is er door een front ook kans op regen en motregen. Dus morgen begint bewolkt, morgenmiddag kan de zon soms doorbreken maar ook dan is er nog kans op een bui.

Woensdag is het wel droog en dan is er aardig wat zon. Donderdag is er opnieuw kans op een paar buien, vrijdag is er wellicht ook een eerste sneeuwbui. De maximumtemperatuur is eind van de week 6 á 7 graden, de minimumtemperatuur 0 tot +2.