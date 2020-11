Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 17 november 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

BEWOLKTE DAG

Het wordt een bewolkte en nogal grijze dag. Vanochtend valt er af en toe nog wat regen of motregen, vanmiddag valt er mogelijk een enkele bui. Het is wel vrij zacht want de temperatuur is vanochtend 10 á 11 graden, en het maximum voor vanmiddag is 12 á 13 graden. De wind is meest matig uit het zuidwesten, windkracht 3 of 4.

Vanavond is het droog en nog bewolkt, maar vannacht en vooral morgen wordt de lucht droger en dan komen er opklaringen. Dus zijn er morgen zonnige perioden, en ook morgen is de maximumtemperatuur 12 á 13 graden.

Donderdag is het iets kouder, met name door enkele regen- of hagelbuien. Vrijdag is het overdag maar 7 á 8 graden en ’s nachts komt het dan dicht bij nul, maar er is op lange termijn nog wel kans op een bui.