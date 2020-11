Snelheidsinformatiedisplays in Oudeschans moeten automobilisten bewust maken van hun snelheid

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 18 november 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

ZACHTE WOENSDAG

Het wordt een vrij mooie woensdag, al zijn er aanvankelijk nog enkele wolkenvelden. Maar de zon breekt dus door en vanmiddag is er weinig bewolking. De temperatuur begint bij 11 graden maar het maximum is vanmiddag ongeveer 14 graden. De wind is meestal matig uit het zuiden tot zuidwesten (windkracht 3).

In de loop van vanavond raakt het bewolkt en later is er kans op enige regen. Vannacht trekt dat weer weg, maar het wordt allemaal onstabiel en morgen is dan ook een onbestendige dag: er zijn vrij veel buien, met een goeie kans op hagel en mogelijk een paar windstoten. Het is door de noordwestenwind ook koud met een maximum van 10 graden, maar in een bui is het 6 á 7 graden.

Vrijdag is het nog frisser met ’s nachts 1 tot 3 graden en ’s middags 6 tot 8. Er is vooral in de ochtend kans op een bui, verder is het vrij goed weer met wat zon. Het weekend is licht wisselvallig met vrij veel bewolking, soms regen, en middagtemperaturen rond 9 graden.