Aanhouding na meerdere diefstallen in Noord-Groningen

NOORD GRONINGEN – Op maandag 16 november werd een 34-jarige man uit Assen aangehouden op verdenking van het plegen van meerdere diefstallen van geld bij wegkraampjes in het noorden van de provincie Groningen. De verdachte bekende tijdens het verhoor zeker 15 zaken. In enkele gevallen stal de man ook geld uit kerken.

In een periode van juli tot en met november van dit jaar werd bij de politie ruim tien keer aangifte gedaan van diefstallen van geld uit onbemande kraampjes langs de weg. In deze kraampjes werden bijvoorbeeld bloemen, eieren, groenten of brandhout verkocht. Ook werd er een aantal keren geld gestolen uit kerken. In korte tijd werd in diverse plaatsen meerdere keren geld ontvreemd uit de geldkistjes. Het ging meestal om kleine geldbedragen, die varieerden van € 3, – tot ongeveer € 50, – .

Videobeelden

Bij enkele diefstallen werd de verdachte overlopen en op andere plekken werd de diefstal door camera’s opgenomen. Getuigen beschreven de verdachte, die zich op een fiets verplaatste. De man werd door agenten op een aantal videobeelden herkend. Dat leidde uiteindelijk op maandag 16 november tot zijn aanhouding

‘Jammer dat er geen geld in zit’

De verdachte werd gehoord over diefstallen uit wegkraampjes in de plaatsen Warffum, Saaxumhuizen, Pieterburen, Uithuizermeeden, Eenrum en Feerwerd. Bovendien werd hij gehoord over diefstallen uit kerken en een molen in onder meer: Breede, Eenrum, Vierhuizen en Leens. Op sommige plekken sloeg de verdachte meerdere keren zijn slag. Toen hij in korte tijd voor de derde keer een geldkistje opende om geld te stelen, vond hij geen geld, maar een briefje met de tekst: Jammer dat er geen geld in zit. De verdachte wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris.