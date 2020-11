Boekeloere met schrijfster Judith Koelemeijer

GRONINGEN – Arno van der Heyden interviewt op 2 december schrijfster Judith Koelemeijer voor Boekeloere, de online boekenclub van Biblionet Groningen. Het interview over haar boek Het zwijgen van Maria Zachea wordt live uitgezonden via Facebook.

De maand november is traditioneel de maand van Nederland Leest, de landelijke campagne waarbij heel Nederland hetzelfde boek leest. Want samen lezen verbindt. En dat is in deze tijd misschien wel belangrijker dan ooit. Volwassenen kunnen deze maand gratis Het zwijgen van Maria Zachea van Judith Koelemeijer ophalen in de bibliotheken. En erover praten bij Boekeloere, de online leesclub van Biblionet Groningen.

Samen lezen verbindt

“We zijn trots dat we de schrijfster van Nederland Leest mogen ontvangen,” vertelt Bjorn Franke, senior adviseur bij Biblionet Groningen. “Met de leden van Boekeloere hebben we deze maand haar boek gelezen en besproken. Tijdens de livestream op 2 december, die om 19.30 uur begint, gaat Arno van der Heijden dieper het verhaal in. De Boekeloerders kunnen live vragen stellen.” De livestream is te volgen op facebook.com/groningsebibliotheken.

Over Boekeloere

Biblionet Groningen begon tijdens de intelligente lockdown met de online boekenclub. “Mensen konden niet bij elkaar komen, daarom dachten we: laten we het gewoon via Facebook doen,” vertelt Franke. “Elke maand kiezen we een nieuw boek om te lezen. We nemen filmpjes met de schrijver op, waarin hij of zij vragen stelt aan de lezers. Die kunnen daar dan weer op reageren en zo ontstaan leuke online gesprekken. Aan het eind van de maand interviewt Van der Heyden de schrijver en kunnen alle Boekeloerders live vragen stellen. Iedereen kan trouwens lid worden van Boekeloere. Het enige wat je nodig hebt is een Facebook account.”

Over Judith Koelemeijer

Judith Koelemeijer (1967) schreef als kind al graag verhalen. Na een stage bij ‘De Groene Amsterdammer’ wist ze zeker dat ze de journalistiek in wilde. In 1994 kon ze, na een stoomcursus aan de Postdoctorale Opleiding Journalistiek, aan de slag bij de Volkskrant, waar ze haar voorliefde ontdekte voor verhalen over ‘gewone’ mensen en hun bijzondere geschiedenis. In de avonduren werkte ze aan haar eigen familiegeschiedenis Het zwijgen van Maria Zachea. Het boek werd na verschijnen alom geprezen om de literaire kwaliteit.

