Chiara leert Gronings: nieuwe videoserie over het leren van de Groninger taal

GRONINGEN – Begin deze maand startte Olaf Vos, streektaalconsulent van Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC), met de eerste les Gronings voor het voortgezet onderwijs. De les is onderdeel van een lespakket Gronings, speciaal samengesteld voor VO-leerlingen.

De eerste pilotles werd gegeven aan leerlingen van het Ubbo Emmius Winschoten. Zij zullen in 10 lessen kennis maken met de Groninger taal.

Sinds deze week heeft Olaf er een nieuwe leerlinge bijgekregen: Chiara. In de nieuwe videoserie Chiara leert Gronings volgen we Chiara in haar zoektocht naar de Groninger taal en cultuur. 10 afleveringen lang schuift Chiara aan bij de lessen Gronings van Olaf Vos en ze gaat de straat op om in gesprek te gaan met Groningers over de Groninger taal. De nieuwe serie is vanaf deze week te bekijken op het online videokanaal van Grandioos Groningen.

Chiara

Chiara Ringnalda is 23 jaar en studeert Marketing & Communicatie aan het Alfa College in Groningen. Alhoewel ze geboren en getogen Groningse is, spreekt en verstaat Chiara bijna geen Gronings. De roots van haar ouders en van haar familie liggen in Brabant en Limburg en aan de keukentafel werd daarom geen woord Gronings gesproken. Haar vriend Dennis en haar schoonfamilie uit Ten Boer spreken wel Gronings. Om tijdens de verjaardagen toch leuke gesprekken in t Grunnegs met de familie te kunnen voeren besloot Chiara de streektaal te willen leren.

Op zoek naar het Gronings

Sinds afgelopen zaterdag is de eerste aflevering van Chiara leert Gronings online te bekijken op de YouTube-pagina van Grandioos Groningen. Deze uitzending is een voorproefje op wat komen gaat. In Chiara leert Gronings gaat Chiara samen met Olaf Vos en de leerlingen van het Ubbo Emmius in Winschoten aan de slag met de Groninger taal & cultuur. Naast het volgen van de taallessen gaat Chiara met het Gronings oefenen en het in praktijk brengen. Iedere week gaat Chiara met mensen op straat in gesprek en stelt ze hen vragen die passen bij het onderwerp van de les. Ook gaat ze op zoek naar typisch Groninger lekkernijen en leert ze haar vrienden coronaproof kennis maken met Groningen en het Gronings aan de hand van een Grunneger quiz.

Chiara leert Gronings is iedere zaterdag vanaf 12.00 uur online te zien via het Grandioos Groningen YouTube-kanaal. Bekijk hier de eerste aflevering van Chiara leert Gronings: https://www.youtube.com/watch?v=tun_tRLNV3I.

Grandioos Groningen

Het online videokanaal Grandioos Groningen, opgericht door Rob Mulder, maakt programma’s met een plezierige toon voor alle leeftijden en interesses. De programma’s zijn te bekijken via het YouTube-kanaal en via de sociale media kanalen van Grandioos Groningen. Het programma Chiara leert Gronings wordt gerealiseerd in samenwerking met Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC). Voor meer informatie kijk op https://grandioosgroningen.nl/.

Ingezonden