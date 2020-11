Gemeente Pekela begint met het onderhoud aan bomen

PEKELA – De gemeente Pekela gaat halverwege november beginnen met het onderhoud aan bomen in voornamelijk Oude Pekela. De werkzaamheden duren tot ongeveer eind december 2020. In deze periode worden er bomen gekapt die niet meer veilig zijn of ziek zijn.

Oude Pekela

De werkzaamheden vinden plaats in Oude Pekela. Wethouder Jaap van Mannekes: ‘’Het is belangrijk om onderhoudswerkzaamheden aan bomen uit te voeren voor de veiligheid.’’

Bomen terug planten

Hoewel het nodig is dat er bomen gekapt worden die niet meer veilig zijn of ziek zijn, worden er ook bomen terug geplant. Zo worden er nieuwe bomen geplant aan de Rozenlaan en is de Provincie Groningen momenteel bezig met planten van bomen in de buurt van de nieuwe rotonde in Nieuwe Pekela.Ook in Oude Pekela worden bomen terug geplant waar dat mogelijk is.

Hinder door werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen tussen 7.00 en 18.00 uur door aannemer Beers en Beers uit Bellingwolde. U kunt enige hinder van de werkzaamheden ondervinden. Dit wordt zoveel mogelijk beperkt.

