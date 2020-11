Kerken staan stil bij overleden gemeenteleden

BLIJHAM, BELLINGWOLDE, VRIESCHELOO – In veel protestante kerken in Nederland wordt op de laatste zondag van het kerkelijk jaar stilgestaan bij gemeenteleden die overleden zijn. Ook de Protestantse kerken in Westerwolde Noord doen dit op 22 november. Dat kan in de Loosterkerk in Vriescheloo van 11.00 tot 12.00 uur en in de Magnuskerk in Bellingwolde en in de protestantse kerk in Blijham van 14.00 tot 15.00 uur. Mensen uit Wedde kunnen naar een van de bovengenoemde kerken.

Er zijn kaarsen beschikbaar. Men hoeft zich niet van tevoren aan te melden. De aanwezigen moeten een mondkapje dragen en zich te houden aan de anderhalve meterregel.

Ingezonden