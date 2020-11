Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 19 november 09.00 uur. Door John Havinga

BUIEN EN ZON

Het wordt een onstabiele donderdag met buien en zon waarbij er tevens kans is op hagel met windstoten tot circa 60 km/uur. Vanmiddag neemt het aantal buien af, komt er meer zon en wordt het snel kouder. Nadat we deze ochtend nog 10 graden op de thermometers krijgen, staat het kwik eind van de middag rond 3 of 4 graden! De noordwestenwind neemt dan af naar matig.

Vannacht wordt het droog met opklaringen en het blijft frisjes, met minimumtemperaturen rond 1 à 2 graden en kans op vorst aan de grond. Morgen zitten we dieper in de koude lucht en overdag wordt het nog maar 7 of 8 graden. We krijgen nu en dan een bui, maar verder is het vrij goed weer met redelijk wat zon.

Het weekend is licht wisselvallig met zaterdag veel bewolking en wat druilerig weer door regen en motregen, bij 10 graden. Zondag krijgen we enkele buien, nu en dan zon en wordt het 11 graden. Volgende week blijft het licht wisselvallig met af en toe een bui, geregeld zon en geleidelijk lagere temperaturen rond 8 à 9 graden.