Lezing over grensbewoners in Noord-Nederland

STADSKANAAL – Op zondagmiddag 29 november pakt het Streekhistorisch Centrum na de gedeeltelijke lock-down de reeks van zondagmiddagactiviteiten weer op. Op het programma staat een lezing door mw. dr. Dirkje Mulder-Boers met als titel ‘De grens getrokken’. Daarbij gaat zij in op de vraag waarom ‘Nederlanders’ de Duitsers in de vorige eeuw vooral als oorlogszuchtige Pruise zagen, terwijl de noordelijke grensbewoners hen eerder als familie en buren beschouwden.

Mulder vertelt over hoe het leven in de noordelijke grensregio, tussen Beerta en Coevorden en van Ostfriesland tot de Grafschaft Bentheim, er uitzag tussen 1914 en 1964. Ze beschrijft hoe Nederlandse en Duitse grensbewoners samenleefden in een periode van grote internationale spanningen en politieke ontwikkelingen. Daarbij komen ook de invloed van de houding van de overheden, de twee wereldoorlogen en grote politieke veranderingen op het leven van de noordelijke grensbevolking aan bod. Dit alles in een periode waarin het veen eerst voor veel werkgelegenheid zorgde en voor groei van de noordelijke grensbevolking, terwijl daarna grote werkloosheid heerste.

Ze vertelt niet alleen over de bevolkingssamenstelling, hun sociale contacten met de Duitse buren en hoe de grens tussen Nederland en Duitsland werd beleefd, maar ook over het grensverkeer, de grenseconomie, grensarbeid en de politiek-ideologisch keuzes van grensbewoners.

Dirkje Mulder-Boers (1950) studeerde Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit en studeerde af op de jonge monumentenzorg in de gemeente Emmen. Met het onderzoek De Grens Getrokken, promoveerde zij in 2020 aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Zij is bestuurslid van Stichting Synagoge Coevorden.

De voorstelling begint om 14.30 uur. Reserveren is verplicht. Dat kan via www.streekhistorischcentrum.nl met de reserveerknop op de home-page. De lezing vindt plaats in de bibliotheek van Stadskanaal aan de Continentenlaan 2. Voor meer informatie: 0599-612649 /info@streekhistorischcentrum.nl

Ingezonden