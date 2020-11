Oproep voor inwoners gemeenten Appingedam, Loppersum en Delfzijl

DELFZIJL – Dit weekend opent voormalig café Het Anker voor het eerst in jaren weer haar deuren. Nu niet voor een drankje, maar voor het inbrengweekend van #thuisinEemsdelta.

Door het team van Gronings Vuur is het café ‘gepimpt’ voor deze tijdelijke functie.

#thuisinEemsdelta

Theatermaker Karlijn Benthem onderzoekt wat er nodig is om mensen zich thuis te laten voelen. In je eigen huis, je dorp of in de nieuwe gemeente Eemsdelta? We vragen inwoners van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum: vertel hoe jij je thuisvoelt. Wat is voor jou belangrijk om je thuis te voelen? Wat moeten we niet vergeten uit het verleden en wat is belangrijk voor de toekomst? Je kunt dit vertellen door middel van een object (dit mag een ding zijn, zoals een meubelstuk, maar ook een gedicht, recept of een lied).

Van de ingeleverde verhalen en objecten gaan cultuurmakers uit de regio (kunstenaars, dichters, schrijvers, zangers, fotografen etc.) een ‘Van-3-naar-1-kunstwerk’ maken. Cultuurmakers krijgen drie objecten en de bijbehorende verhalen, uit elke gemeente één. De cultuurmaker maakt hier een nieuw geheel van. Er hebben zich inmiddels al 14 kunstenaars aangemeld.

Onze deuren staan op zaterdag en zondag open van 10.00 tot 17.00 uur, iedereen is welkom! Uiteraard nemen wij hier de coronamaatregelen in acht; er is een looproute en genoeg ruimte om afstand te houden.

Adres: Willemstraat 30 | 9934 BC Delfzijl

Data: zaterdag 21 + zonder 22 november

Tijden: 10.00 – 17.00 uur

Ingezonden