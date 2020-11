Subsidie voor zonnepanelen op bedrijfsdaken

GRONINGEN – Bedrijven die zonnepanelen op hun dak willen, kunnen vanaf dinsdag 24 november gebruikmaken van de SDE++-subsidie voor duurzame energieprojecten. Via adviesbureau Over Morgen kunnen ze gratis een dakscan krijgen en advies bij het aanvragen van subsidie. De subsidie is bedoeld voor daken tussen de 1000m² en 5000m². Als provincie willen we dat er op zo veel mogelijk grote bedrijfsdaken zonnepanelen komen, om zo bij te dragen aan een duurzame toekomst.

Meer dan 140.000 bedrijven in Nederland hebben een dak dat geschikt is voor zonnepanelen. Maar zes procent heeft ook daadwerkelijk zonnepanelen op het dak. Bedrijven kunnen zich aanmelden om hun dak te laten scannen via de website van Over Morgen. Als na de dakscan blijkt dat het dak geschikt is, kunnen we tot 17 december 2020 een aanvraag indienen bij de Rijksoverheid voor een SDE++-subsidie. Over Morgen en lokale energiecoöperatie Energie van Ons regelen deze subsidie voor de provincie.

Bron: Provincie Groningen