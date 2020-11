Bromfiets van hardleerse Knoalster in beslag genomen

1e EXLOËRMOND – Gisteren heeft de politie de bromfiets van een 17 jarige jongen uit Musselkanaal in beslag genomen.

Gistermiddag om 16.45 uur hebben agenten op de 1e Exloërmond een 17-jarige jongen uit Musselkanaal staande gehouden. Het bleek dat het al de derde keer in korte tijd was dat de jongen zonder rijbewijs op een bromfiets was aangetroffen. Zijn bromfiets is daarom in beslag genomen. De bromfiets had geen kentekenplaat en was niet verzekerd.

Vorige keer was hij hier ook al voor gewaarschuwd. Hij heeft nu naast de inbeslagname 3 bekeuringen gekregen.

Bron: Politie Borger-Odoorn