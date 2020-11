TER APEL – Vanwege een uitbraak van het coronavirus in het AZC is een groep bewoners in quarantaine gegaan.

In het AZC van Ter Apel zijn elf bewoners besmet met het coronavirus. Zij zitten in quarantaine. Eén van hen is overgeplaatst naar het voormalig Nesciohotel in Haren, dat sinds medio oktober dienst doet als een zogenoemde uitwijklocatie.

Zeventig bewoners die contact hebben gehad met de besmette personen zitten uit voorzorg in isolatie meldt RTV Noord.