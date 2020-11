DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Woensdagnacht zijn rond twee uur bij een zelfbedieningswasstraat aan de Moorstraße in Papenburg vier stofzuigerautomaten opengebroken. Het aanwezige geld werd gestolen. De totale schade bedraagt 2.300 euro.

Meppen

Tussen zondag en woensdag is ingebroken bij een horecagelegenheid aan de Apeldorner Hauptstraße in Meppen. De daders kwamen via en raam het pand binnen. Daar werd een kassa opengebroken. Hierin zat voor een klein bedrag aan contant geld. Ook werden flessen drank meegenomen. De totale schade wordt geschat op 230 euro.

Haren

Woensdagnacht is ingebroken bij een kerk aan de Rütenbrocker Hauptstraße in Haren. De daders beschadigden meerdere vensters om binnen te komen en doorzochten vervolgens de diverse ruimtes in de kerk. Het is niet bekend wat er is gestolen. Er werd voor 3.000 euro schade aangericht.

Papenburg

Woensdagnacht zijn van een bouwplaats aan de Homericstraße in Papenburg tien pallets met kalkzandsteen gestolen. De politie vermoedt dat de dieven gebruik hebben gemaakt van een shovel die op de bouwplaats stond. De schade bedraagt zo’n 1.500 euro.

Rhede

Tussen zondag en woensdag is ingebroken bij een loods aan de Flugplatz in Rhede. Er werden twee gereedschapskisten en een compressor gestolen. De schade bedraagt 1.400 euro.

Meppen

Gistermorgen is aan de Esterfelder Stiege in Meppen een kiosk overvallen. De daders kwamen om 08.10 uur de kiosk binnen en bedreigden de medewerker met een pistool. Ze eisten geld. Een tweede medewerker wist de daders zonder buit de zaak uit te krijgen.

De politie heeft korte tijd daarna een 21 jarige vrouw en een 23 jarige man aangehouden. Zij worden ervan verdacht de overval te hebben gepleegd. Ze zijn voorgeleid en zitten in voorarrest.