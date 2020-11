Nieuwe takkenversnipperaar voor Oldambt

OLDAMBT – Gemeente Oldambt heeft een nieuwe machine voor het versnipperen van takken. De oude machine is in februari stukgegaan. De gemeentelijke buitendienst heeft de machine meteen in gebruik genomen.

Heiligerlee krijgt primeur

De nieuwe versnippermachine is meteen ingezet bij de takkenroute in Heiligerlee. Wethouder Bard Boon is blij met de nieuwe versnipperaar: “We gebruiken de versnippermachine tijdens de takkenroute die we twee keer per jaar rijden. Inwoners kunnen hun snoeiafval aan de weg leggen en wij halen het op. Zonder de versnipperaar zou dat nogal een uitdaging zijn. Het is fijn dat we, door de aanschaf van de nieuwe machine, het snoeiafval van onze inwoners kunnen blijven ophalen. Bijkomend voordeel van de nieuwe versnipperaar is dat hij duurzamer is dan z’n voorganger.”

Buitendienst trots

Ook de buitendienst is erg trots op de nieuwe aanwinst.Peter Entjes, een medewerker van de buitendienst, mocht als eerste met de nieuwe takkenversnipperaar aan de slag: “Het is even wennen met een nieuwe machine. Maar de takkenversnipperaar werkt goed en maakt mooie snippers. De oude machine sneed de takken in stukken, de nieuwe machine hakt ze fijn. Na twee weken versnipperen moeten er nieuwe messen op. Qua onderhoud is dat veel makkelijker dan zelf de messen slijpen. Ik ben dus erg blij met deze nieuwe machine!”

