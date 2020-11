Sportieve activiteit voor senioren in Borgerswold

VEENDAM – Op vrijdag 4 december 2020 organiseert de gemeente Veendam een sportieve activiteit voor 55-plussers in Borgerswold. Houdt u van wandelen in de natuur, bent u niet bang om vieze schoenen te krijgen én bent u balvaardig? Kom dan in beweging en doe mee!

Sportieve bal-combi

De sportieve activiteit is een combinatie van klootschieten en golf. Deelnemers lopen in duo’s een ronde van ongeveer 2 kilometer door Borgerswold. Onderweg zijn verschillende doelen gemarkeerd die de deelnemers proberen te raken met een bal. Het verplaatsen gebeurt op dezelfde manier als bij klootschieten, men werpt eerst de bal en waar de bal is stil komen te liggen gaat men verder met werpen. Het doel is om het parcours in zo weinig mogelijk worpen af te leggen waarbij onderweg alle doelen geraakt moeten worden.

Aanmelden

De sportieve activiteit vindt ’s ochtends plaats tussen 9:30 uur en 11:00uur. In verband met de corona richtlijnen wordt er niet gezamenlijk gestart en is aanmelden noodzakelijk . Na het aanmelden ontvangen de deelnemers een starttijd. Deelnemen kan in duo’s maar het is ook mogelijk om alleen aan de activiteit deel te nemen. Opgeven kan telefonisch via: 06 8685 6864 of per mail: veendambeweegt@veendam.nl. Alle deelnemers krijgen na afloop een drankje en kleine versnapering aangeboden voor onderweg naar huis en het winnende duo ontvangt een leuke prijs!

