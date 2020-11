Station Sappemeer Oost vanaf 13 december gesloten

SAPPEMEER – Vanaf zondag 13 december stoppen er geen treinen meer op station Sappemeer Oost. Dit treinstation vervalt om de extra sneltreinen tussen Groningen en Winschoten te kunnen laten rijden. Voor de huidige reizigers is station Hoogezand-Sappemeer dan het dichtstbijzijnde station. Op dit station worden de parkeergelegenheden voor auto en fiets daarom uitgebreid.

Drukker en meer treinen

De afgelopen jaren is het steeds drukker op het traject Groningen-Winschoten. Met name in de spits. De verwachting is dat het aantal reizigers in de toekomst blijft groeien. Daarom rijden er vanaf 14 december aanstaande meer en snellere treinen tussen Groningen en Winschoten. Deze extra treinen zorgen voor meer spreiding van de reizigers en een grotere kans op een zitplaats. De sneltrein Winschoten heeft voor een grote groep reizigers voordelen, maar helaas geldt op het drukke spoor dat voordelen voor grote groepen reizigers ook nadelen hebben voor andere groepen reizigers.



Alternatieven

In de gemeente Midden-Groningen liggen nu vijf treinstations en uit onderzoek blijkt dat op Sappemeer Oost het minst aantal reizigers in- en uitstapt. Deze reizigers komen veelal lopend of op de fiets naar het station. Voor hen is station Hoogezand-Sappemeer straks het dichtstbijzijnde station (op circa twee kilometer afstand). Op station Hoogezand-Sappemeer komen daarom meer parkeergelegenheden, fietsstallingen en fietskluizen. Er wordt onderzocht hoe op termijn de parkeermogelijkheden op dit station kunnen worden uitgebreid. Andere mogelijkheden om straks naar en van het station te reizen zijn de hubtaxi en (op termijn) buslijn 515.



Sneltrein

Met een sneltrein is de reistijd tussen Groningen en Winschoten 9 minuten korter. De aanpassingen aan het spoor zijn ook noodzakelijk voor de toekomstige snelle treinverbinding tussen Groningen en Bremen (de Wunderline). De eerste extra treinen rijden maandag 14 december, als Arriva volgens de nieuwe dienstregeling gaat rijden. De sneltreinen stoppen op station Groningen, Groningen Europapark, Scheemda en Winschoten.



Ontmantelen

ProRail begint vanaf maandag 14 december met het ontmantelen van de stationsomgeving en het station. Het perron wordt afgesloten met een tijdelijk hekwerk en later in 2021 definitief verwijderd.

Meer informatie

Meer informatie over het project Sneltrein Groningen-Winschoten staat op www.prorail.nl/sgw.

