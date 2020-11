Jasper Wever uit Nieuw Buinen “door” bij The Voice of Holland

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 21 november. Door Jules Geirnaerdt

REGEN EN MOTREGEN

Het wordt een grijze zaterdag want er is weinig of geen zon. En zo af en toe kan er wat regen of motregen vallen, vooral vanmiddag en vanavond. Daarbij hebben we een matige zuidwestenwind, windkracht 4 en af en toe windkracht 5. Dat is vervelend op de fiets en de temperatuur wordt maar 9 of 10 graden, samen met de wind is het waterkoud.

Vannacht gaat ook een front passeren en de regenkansen nemen toe, het kan vannacht erg druilerig zijn. Overdag klaart het een beetje op en dan kan er nog een enkele kleine bui vallen. Maar er is ook minder wind en meestal is het droog, de middagtemperatuur is morgen 11 á 12 graden.

Maandag is er droog met meer opklaringen en ook dinsdag en woensdag is het vrijwel droog met af en toe zon. Maximum volgende week rond 9 graden, en nog geen spoortje van enig winterweer op de langere termijn.