Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 22 november, 9.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

OPKLARINGEN

Er zijn vandaag regelmatig opklaringen en misschien is het niet helemaal droog, want er is nog kans op een enkele bui. De wind is matig uit het westen met windkracht 3 tot 4, de maximumtemperatuur is vanmiddag 11 á 12 graden.

Ook vannacht is het nog wisselend bewolkt met opklaringen, maar morgen zijn er flinke zonnige perioden en dan is het helemaal droog. Het minimum voor vannacht is 4 graden, het maximum voor morgenmiddag is 9 graden.

Dinsdag en woensdag zijn ook droog met vrij veel zon en een paar wolkenvelden, en ook dan wordt het ongeveer 9 graden. Donderdag zou daarna een bui kunnen vallen, eind van de week is het heel rustig weer met kans op mist.