Dierentehuis ter Marse tijdelijk gesloten

STADSKANAAL – Dierentehuis ter Marse heeft besloten tijdelijk de deuren gesloten te houden.

Na een aantal plotselinge sterfgevallen in de opvang van Dierentehuis ter Marse is men, in nauwe samenwerking met de dierenarts, tot de conclusie gekomen dat ergens in het werkgebied het kattenziekte virus actief is. De bron is nog niet achterhaald, maar hier wordt uiteraard onderzoek naar gedaan.

Om verdere verspreiding te beperken is het besluit genomen het asiel voorlopig te sluiten. Tegen kattenziekte wordt standaard bij het Dierentehuis gevaccineerd. Deze vaccinatie is, bij jaarlijkse herhaling, een uitermate goede bescherming. Wanneer je kat deze jaarlijkse enting heeft gehad, is er geen reden tot zorg.

De zorg voor de dieren gaat uiteraard gewoon door. Het Dierentehuis is telefonisch tussen 13:00 en 15:00 uur en via de mail bereikbaar. Bezoekers worden aan de deur te woord gestaan en pensiondieren kunnen op dit moment helaas niet worden opgenomen.

Bron: Dierentehuis ter Marse