Frans Oosterwijk te gast in Diverdoatsie

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 23 november, 8.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

MOOIE MAANDAG

Het is een mooie maandag want het is vrij helder met wat hoge bewolking, maar de zon zal de boventoon gaan voeren. Er staat een zwakke tot matige wind (meestal windkracht 3) uit west tot zuidwest, later uit zuidwest tot zuid. De maximumtemperatuur is vanmiddag 10 graden.

Vanavond is het vrij helder, vannacht en morgenochtend onstaat er mogelijk wat laaghangende bewolking. Maar morgenmiddag lijkt het weer vrij zonnig te zijn. De temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 3 graden, het maximum voor morgen is 9 graden, bij een matige zuidenwind.

Ook woensdag is er een zuidenwind, dan is er vrij veel bewolking met nog af en toe zon, maar het is droog. Donderdag zou wel een bui kunnen vallen, eind van de week is het opnieuw droog en ook rustig weer. Middagtemperatuur woensdag en donderdag rond 8 graden, daarna een paar graden lager.