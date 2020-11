Tweede ronde huiskamerquiz activiteitencommissie v.v. Westerwolde

VLAGTWEDDE – Nu er andermaal vanwege algemeen bekend zijnde maatregelen geen “Kantinequiz” kan plaatsvinden, organiseert de Activiteitencommissie van de v.v. Westerwolde vijf weken lang opnieuw een online “Huiskamerquiz”.

Vorige week zaterdag (14 november) is de quiz met vraag 1 van start gegaan. Totaal 37 personen hebben de antwoorden op deze vraag ingeleverd. En dat is een mooi aantal, met name gelet op de deelname aan de eerste editie van de quiz, dit voorjaar. Van deze 37 hadden 29 personen alle antwoorden goed. Afgelopen zaterdag en op de zaterdagen 28 november, 5 en 12 december worden de volgende twaalf vragen binnen een bepaald onderwerp online gezet.

Nu dus de tweede ronde van deze quiz. Deelnemers hebben tot en met vrijdag 27 november (24.00 uur) de tijd hun antwoorden in te sturen. Iedereen kan in principe meedoen, wel of geen lid van de v.v. Westerwolde. Het insturen kan per app naar de voetbalvereniging of Harm Jan Pleiter of via de mail (hjpleiter@hetnet.nl). Men hoeft niet iedere week mee te doen; het is ook mogelijk de antwoorden voor bijvoorbeeld alleen deze week in te sturen. Maar om voor de hoofdprijs in aanmerking te komen zal men toch vijf weken lang mee moeten doen.



Aan het eind van de quiz is er voor diegene die de meeste punten heeft behaald een mooi levensmiddelenpakket beschikbaar. Ook is er iedere week een prijsje te verdienen door diegene die het best scoort, al dan niet na loting bepaald. Deelname kost uiteraard niets. De commissie hoopt dat veel mensen ook nu weer proberen de antwoorden op de verschillende vragen te vinden en dat deze natuurlijk ingestuurd worden. Het moge duidelijk zijn dat er bij het vinden van de antwoorden hulpbronnen mogen worden gebruikt. Na de rondes 2 en 4 zullen we een tussenstand publiceren.



De Activiteitencommissie wenst iedereen veel succes met het vinden van de goede antwoorden.

Voordat er aan vraag 2 wordt begonnen, eerst even de antwoorden van vraag 1. De twaalf logo’s waren van de volgende voetbalclubs:

Real Vallodolid Eintracht Frankfurt Manchester City FC (oud logo) Sevilla FC Norwich City FC Real Madrid CF CA Boca Juniors SL Benfica RSC Anderlecht Atletico Madrid (oud logo) CSKA Moskou Fluminense FC

De weekprijs is (na loting) gewonnen door Thom Postma.



De tweede vraag heeft betrekking op de gemeente Westerwolde. Men ziet twaalf foto’s die in of bij een bepaald dorp in de gemeente Westerwolde zijn gemaakt. Probeer uit te zoeken bij welk dorp en noteer het antwoord bij het goede nummer. Stuur je antwoorden uiterlijk vrijdag 27 november in, ook al heb je misschien niet alle antwoorden gevonden. Zaterdag 28 november komt de derde vraag online.

Antwoorden die eenmaal ingezonden zijn, kunnen niet meer worden gewijzigd.

Ingezonden door HJ Pleiter