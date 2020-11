Westerwolde Wandelen Werkt wandelt mee voor het goede doel

WESTERWOLDE – Westerwolde Wandelen Werkt wandelt de Matchis Winterwandeling om geld in te zamelen om stamceldonatie op de kaart te zetten.

De wandelaars van Westerwolde Wandelen Werkt wandelen elke woensdagmorgen in de mooie omgeving Westerwolde. Wandelaars kunnen kiezen uit afstanden 8/10 of 12 km. Ons slogan is blijf in beweging en:

• Vitaal: bewegen middels het wandelen;

• Natuur: wandelen in de natuur geeft meer ontspanning;

• Gezellig: gezellig praten tijdens de koffie, het wandelen en het soep eten;

.Cultureel: korte aandacht voor de natuur, landschap, monumenten

I n coronatijd zijn ze op het idee gekomen een sponsoractie te organiseren voor een goed doel. Zo kwam de landelijke Matchis Winterwandeling op hun pad. Ze zouden het waarderen als ze een leuk bedrag bij mekaar kunnen sprokkelen, om zo letterlijk en figuurlijk voor een beetje ‘warmte’ te zorgen.

Loop zaterdag 12 december 2020 voor jezelf de Matchis Winterwandeling in je eigen omgeving en help mee stamceldonatie op de kaart te zetten en zo levens te redden!

Waar doe je het voor:

Ieder jaar krijgen 9.000 mensen in Nederland de diagnose bloedkanker zoals bijvoorbeeld leukemie. Voor deze patiënten is een stamceltransplantatie vaak een laatste kans om te genezen. Zo’n stamceltransplantatie vraagt om een perfect passende donor en voor die perfecte match zijn er heel veel geregistreerde donoren nodig. Door met elkaar te wandelen vestigen we aandacht op stichting Matchis en zamelen we geld in dat geheel besteed wordt aan de werving, typering en registratie van nieuwe stamceldonoren. Hiermee wordt de kans op een match en toekomst voor patiënten vergroot.



Bewegen is gezond : voor lichaam en geest, zeker nu de dagen korter en kouder worden. Maar met elkaar kunnen we letterlijk en figuurlijk voor een beetje ‘warmte’ zorgen.



Loop zaterdag 12 december de Matchis Winterwandeling in je eigen omgeving en help mee stamceldonatie op de kaart te zetten en zo levens te redden! Ze vragen een eenmalige bijdrage in de vorm van inschrijfgeld van 10 euro per persoon. Zorg er wel voor dat alles volgens de coronarichtlijnen verloopt. Dus geen grote teams, loop maximaal met 4 personen. Let er tijdens de wandeltocht op dat jullie voldoende afstand van elkaar bewaren.



Iedereen moet een kans krijgen om deze ziekte te overwinnen. Daarom doneer zodat er meer geld komt voor verder onderzoek.



Informatie over stamceldonatie: https://www.matchis.nl/over-stamceldonatie/

Stort een bijdrage storten klik op onderstaande link: https://www.sterkvoormatchis.nl/team/westerwolde-wandelen-werkt

Ingezonden